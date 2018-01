75-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und wird schwer verletzt

Eine 75 Jahre alte Frau aus Almke wurde bei einem Verkehrsunfall auf der L 290 zwischen Almke und Hehlingen am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr verletzt. Die Frau war mit ihrem weißen Skoda nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie Benjamin Claaßen, Zugführer der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Das Fahrzeug habe sich um 120 Grad gedreht und sei auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Die Frau sei beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar und in ihrem Auto nicht eingeklemmt gewesen. Sie wurde ins Klinikum Wolfsburg eingeliefert. Am Unfallort waren Polizisten der Polizeistation Vorsfelde, 13 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Almke sowie 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wolfsburg und der Notarzt aus Wendhausen. Die Unfallursache ist noch unklar. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen, so Claaßen.

