Knallkörper zerstört Automaten

Wolfsburg In der Mecklenburger Straße in Wolfsburg haben bislang unbekannte Täter am Freitagabend einen Zigarettenautomat gesprengt. Gegen 23.40 Uhr meldete ein Anwohner der Polizei, dass er einen lauten Knall gehört habe. Anschließend habe er beobachtet, dass zwei Männer von einem Zigarettenautomaten...