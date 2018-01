Unbekannter setzt Pfefferspray gegen Mann ein

Wolfsburg Eine gewalttätige Auseinandersetzung gab es am Freitag gegen 18.55 Uhr in der Porschestraße im Bereich der Kebap-Lounge, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst stritten sich zwei Männer. Im Verlauf des Streitgesprächs sei dann ein weiterer unbekannter Mann dazugekommen und habe einen der...