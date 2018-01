Gericht: Wolfsburger Islamist stellt Gefahr dar

Sowohl Bundesamt für Verfassungsschutz als auch Landeskriminalamt hatten den Wolfsburger S. B. zur Grenzfahndung ausgeschrieben, als dieser am 28. Dezember 2014 am Flughafen Hannover von der Bundespolizei aufgehalten wurde. Der Verdacht: Er wollte nach Syrien zum „Islamischen Staat“ (IS). Die Stadt Wolfsburg entzog ihm daraufhin zeitlich befristet den Reisepass und beschränkte den Personalausweis....