Malkurs für Kinder im Mehrgenerationenhaus

Nordstadt Das Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz bietet einen Malkurs für 8- bis 11-jährige Mädchen und Jungen an. Es wird unter anderem mit Acrylfarben an der Staffelei gemalt. Der Kurs startet am Dienstag, 6. Februar. Geplant sind sechs Termine jeweils von 16 bis 18 Uhr. Die Kosten betragen 20 Euro....