Diebe stehlen Anhänger und Motorrad

Wolfsburg Stahlen Diebe zunächst einen Anhänger, um dann damit ein Motorrad abzutransportieren? Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen zwei Diebstählen in Westhagen und am Laagberg zumindest nicht aus. Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, stahlen Unbekannte von einem Parkdeck in der Halberstädter Straße einen Anhänger der Marke Anssems GTT B1. Die Eigentümerin hatte ihren grünen Anhänger mit Planenverdeck ordnungsgemäß gesichert dort abgestellt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Schaden betrage mindestens 3000 Euro.

Im benachbarten Stadtteil Laagberg verschwand im Siebenbürger Weg zwischen dem 11. Januar, 12 Uhr, und 18. Januar, 17.30 Uhr, ein Motorrad der Marke Kawasaki GTR 1400. Der Eigentümer hatte sein schwarzes Bike unter einer Plane vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Hier belaufe sich der Schaden auf etwa 15 000 Euro.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten könne nicht ganz ausgeschlossen werden. „Wir gehen davon aus, dass das Motorrad auf einen Anhänger verladen und abtransportiert wurde“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 entgegen.