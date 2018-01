Einbrecher schlagen in Ehmen und Fallersleben zu

In der Niedersachsenstraße in Ehmen gelangten Unbekannte zwischen 9.30 und 18 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. „Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Die Täter betraten und durchsuchten verschiedene Räume nach lohnender Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie zwei Armbanduhren mit.

Ebenfalls in Ehmen, in der Straße Zum alten Bahnhof, erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bargeld in noch zu ermittelnder Höhe. Die Täter waren am Donnerstag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die dahinter liegende Wohnung gelangt.

In Fallersleben schlugen die Einbrecher in der Dresdener Straße zu. Hier gelangten die Täter laut Figge am Donnerstag zwischen 8.30 und 18.45 Uhr unbemerkt auf den Balkon einer im Erdgeschoss gelegenen Wohnung. Anschließend wurde die Balkontür mit großer Kraft zerstört. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung erbeuteten die Einbrecher zwei Paar Schuhe und diverse Gegenstände der Unterhaltungselektronik. Eine Wertermittlung dauert auch hier noch an.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitte um Hinweise an die Rufnummer (0 53 61) 46 46 0.