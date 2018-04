Ralf Mühlisch lädt zur Sprechstunde ein

Detmerode Detmerodes Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch lädt zu seiner nächsten Sprechstunde am Samstag, 7. April, ab 10 Uhr auf dem Detmeroder Markt ein. „Besonders die oft unbefriedigende Parkplatzsituation in Detmerode und speziell am Einkaufszentrum sowie die schlechten Fußwege interessieren die Bürger...