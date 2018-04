Zeugen gesucht: Autos stoßen auf dem Hollerplatz zusammen

Wolfsburg Damit hatte selbst die Polizei nicht gerechnet: Auf dem Platz mitten in der Innenstadt gab es einen Verkehrsunfall.

Da klingt selbst die Polizei verwundert: Ausgerechnet auf dem Hollerplatz – also da, wohin Autos sich eher selten verirren – sind bereits am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit.

Demnach geschah der Unfall gegen 14 Uhr, am hellichten Tage. Die Fahrerin eines schwarzen Golf gab laut Polizei an, der Fahrer eines blauen Fiat Ducato habe sie beim Rückwärtsfahren gerammt, während ihr Fahrzeug gestanden habe. Der Ducato-Fahrer wiederum gab den Polizeibeamten gegenüber an, sein Fahrzeug habe gestanden und die Frau sei ihm aufs Heck gefahren.

Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall beobachten hat, wird gebeten, sich an die Tel: POlizei unter (0 53 61) 46 46 0 zu wenden.