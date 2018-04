Kinder machen Mode aus Zeitungen

Modenschauen kennt jeder, aber Zeitungs-Modenschauen? Die Kinder der Wolken-, Sonnen- und Sternengruppe der städtischen Kindertagesstätte am Schlosspark haben gezeigt, wie das funktioniert. Die Jungen und Mädchen haben Kleider, Jacken, Hüte und Taschen gestaltet. Präsentiert wurden die Designerstücke auf dem „Laufsteg“ im Bewegungsraum vor den Kindern und Mitarbeitern der Kindertagesstätte. Das war aber noch nicht alles, was die Wolken-, Sonnen- und Sternenkinder während der drei Taki-Wochen mit der Zeitung angestellt haben. Es wurden Eisschollenspiele gespielt, und natürlich durfte bei dem Hausschwerpunkt der Einrichtung auch das Thema Musik nicht fehlen. Aber Zeitung und Musik? Ja, das geht auch! Die Kinder rissen, schüttelten und knüllten die Zeitung und probierten alles aus, um verschiedene Geräusche zu erzeugen. Am Ende gab es ein kleines Zeitungskonzert. Und auch Zeitungstänze wurden gemacht. Neben neuen Ideen zur Nutzung der Zeitung gab es aber für die Kinder auch Interessantes zu lernen, so zum Beispiel: Was findet man alles in einer Zeitung und was ist eigentlich eine Zeitung? Die Kinder haben die drei Wochen des Taki-Projektes sehr genossen und waren am Ende traurig, dass es vorbei war. Es war für alle Teilnehmer eine neue und schöne Erfahrung.

