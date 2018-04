So entwickelt sich Wolfsburg städtebaulich

Stadtmitte Die Senioren-Union der CDU Wolfsburg lädt zu ihrer Monatsversammlung am Donnerstag, 12. April, um 14.30 Uhr in den Föhrenkrug, Pestalozziallee 3, ein. Im Mittelpunkt steht ein Vortrag von Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide: „Städtebauliche Entwicklungen in Wolfsburg“. Gäste sind willkommen.