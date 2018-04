LSW warnt vor dubiosen Werbern

Wolfsburg Die LSW Energie GmbH & Co. KG (LSW) warnt ihre Kunden: Im Grundversorgungsgebiet der LSW Energie bieten dubiose Werber neue Stromverträge an. So wurden mehrfach – derzeit überwiegend im Raum Gifhorn – per Telefon und auch an der Haustür günstige Energieverträge angeboten. Die Werber behaupten,...