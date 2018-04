16 Südkoreaner lernen Altenpflege in Wolfsburg

In der südkoreanischen Stadt Gumi träumen viele junge Leute von Auslandserfahrungen, und die Kommune möchte das Altenpflegesystem reformieren, weil die Menschen immer älter werden. In Wolfsburg herrscht Fachkräftemangel in der Pflege. Passt doch prima, dachten sich Koreaner und Deutsche. In der vergangenen Woche flogen 16 junge Leute um die halbe Welt, um bei der Diakonie eine Altenpflegeausbildung zu beginnen. ...