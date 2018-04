Sportausschuss berät über VfL-Gelände

Wolfsburg Mit einer Einwohnerfragestunde beginnt die Sitzung des Sportausschusses am Dienstag, 17. April, um 16 Uhr in der VfL-Gaststätte am Elsterweg. Der Ausschuss befasst sich unter anderem mit dem Sachstandsbericht des VfL Wolfsburg zum Gelände am Elsterweg, die Verteilung der Haushaltsmittel nach den...