Friedrich von Thun: „Theater ist eine Herausforderung“

Seit mehr als 50 Jahren steht Friedrich von Thun vor der Kamera. Die Bandbreite geht dabei von Rosamunde-Pilcher-Filmen über den Schulmädchen-Report bis hin zum Tatort – damit dürfte der österreichische Schauspieler zu den bekanntesten seiner Zunft im deutschsprachigen Raum gehören. Am 20. April ist er mit einer musikalischen Lesung von Hemingways „Der Alte und das Meer“ im Wolfsburger Scharoun-Theater zu Gast. Eva Hieber sprach mit Friedrich von Thun über die Ehrfurcht vor der Natur, Lieblingsrollen und die Erotik der Kamera.

Mit „Der alte Mann und das Meer“ bringen Sie eine äußerst komplexe Erzählung auf die Bühne. Worauf konzentrieren Sie sich?

An so einem Abend muss man natürlich komprimieren. Ich glaube, viele Menschen kennen die Erzählung noch aus der Schule – als einen eher langwierigen, zähen Text. Ich konzentriere mich darauf, das Spannende, Erschütternde, Berührende der Erzählung herauszustellen. Denn es ist ja eine bewegende Geschichte, die Hemingway erzählt: Der Mann, der auf Leben und Tod mit der Natur ringt.

Die Erzählung ermöglicht ganz unterschiedliche Lesarten: Man kann neben der reinen Handlungsebene auch die gesellschaftskritische oder religiöse Bedeutungsebene betrachten. Welche finden Sie besonders interessant?

Für mich ist die Lebenseinstellung des alten Mannes wichtig. Sie ist geprägt von der Ehrfurcht vor der Natur: Damit wird ein Thema angeschnitten, das heute ganz aktuell ist. Dieser Fischer fährt nicht aus, um das ganze Meer leer zu fischen, sondern schlicht, um leben zu können. Das wird auch darin deutlich, dass er die Ebenbürtigkeit mit seinem Gegenüber – dem großen Fisch, den zu fangen er sich bemüht –, anerkennt, und ihn seinen Bruder nennt. Es ist ein ehrlicher, existenzieller Überlebenskampf, in dem feststeht: Schaffe ich es nicht, Dich zu töten, so tötest Du mich – und das ist in Ordnung.

Trotzdem bleibt es ein Kampf – der am Ende einen Sieger haben muss.

Zumindest verliert am Ende einer, nämlich der Mann: Aber das heißt nicht, dass er besiegt worden wäre. Moralisch ist er kein Verlierer, weil er die Hoffnung für sich bewahrt. Spannend finde ich in dieser Hinsicht auch den Moment, wo er nach seiner Heimkehr sein zusammengerolltes Segel schwer auf dem Rücken schleppt: Ich bin sicher, dabei hatte Hemingway den Kreuzgang Jesu im Kopf.

Welche Rolle spielt die Musik in ihrer Lesung?

Ich arbeite mit dem Jazz-Pianisten Max Neissendorfer zusammen, der die Textpassagen improvisierend begleitet. Es ist ein bisschen so, als wäre der Text die rechte Hand am Klavier und die Musik die linke: Sie soll den Text nicht zerquetschen, sondern mit ihm eine Einheit bilden.

Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten an einer unwahrscheinlichen Fülle an Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen mitgewirkt. Haben Sie einen Lieblings-Charakter?

Als Schauspieler freut man sich immer, wenn man eine Rolle möglichst entgegen seiner eigenen Ausstrahlung bekommen kann. In dem Film „Zimmer mit Stall“ spiele ich zum Beispiel einen bärbeißigen Einzelgänger, in der Krimireihe „Schwarzach 23“, deren dritte Folge am 30. April im ZDF zu sehen ist, einen ziemlich verwahrlosten Polizisten, der immer einen Joint in der Hand hat. Es freut mich, in immer neue Rollen schlüpfen zu dürfen.

Ist Ihnen eine Produktion besonders in Erinnerung geblieben?

Da war „Eine blassblaue Frauenschrift“ aus dem Jahr 1984. Axel Corti hat Regie geführt: das war ein richtiges Aha-Erlebnis für mich, hat meine Einstellung zum Beruf völlig verändert. Er war so gründlich, genau, hat alles hinterfragt: das hat mir einen richtigen Kick gegeben und mich beruflich weitergebracht.

Was ist Ihnen denn lieber: Theater, Film oder Fernsehen?

Ich mag die Arbeit mit der Kamera, das hat etwas fast Erotisches. Sie sehen damit jede Regung im Gesicht, jedes Heben der Augenbrauen wird von ihr registriert. Im Theater ist das anders – da ist in der Regel auch mehr abgesprochen und das Publikum ist nicht so nah dran wie die Kamera. Im Film braucht es eine andere Art von Ehrlichkeit. Das gefällt mir sehr. Aber an die Bühne nähere ich mich nun wieder an.

Eine Lesung ist da wahrscheinlich noch mal eine andere Sache als ein Theaterstück.

Stimmt, da ist die Reaktion des Publikums viel unmittelbarer. Da fühle ich genau, wann die Menschen mit mir gehen, wann wir emotional zusammen kommen. Das ist eine ganz neue Art der Herausforderung.