Von Flöte bis Kontrabass – Musikschule stellt Instrumente vor

Reges Leben herrschte am Samstag in der Wolfsburger Musikschule. Vor Ort waren hauptsächlich die Kinder der Kindertagesstätten, die in diesem Sommer an dem Projekt „Kita singt“ teilnehmen, das es in Wolfsburg seit 2010 gibt. In diesem Jahr gehören 530 Kinder dazu, erklärte Musikpädagogin Katrin...