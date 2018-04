Golfclub veranstaltet Erlebnistag

Bokensdorf Wer einmal in den Golfsport reinschnuppern möchte, hat dazu am Sonntag, 29. April, beim Golfclub Wolfsburg/ Boldecker Land am Oslosser Weg 20 in Bokensdorf, die Gelegenheit. Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ lädt der...