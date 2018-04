Großer Andrang bei Handwerkerschießen

Es war ein gelungener Auftakt: Im Schützenhaus an der Breslauer Straße hat das Schießen für Handel, Handwerk und Gewerbe begonnen. Sportleiterin Heidrun Kositza leitete den Wettbewerb und wurde von weiteren Mitgliedern der Schützengesellschaft unterstützt, wie deren Vorsitzender Stefan Wolters in einer Mitteilung schreibt.

An vier Plätzen wurde in der Disziplin 50 Meter-Stehend-aufgelegt mit dem Kleinkalibergewehr geschossen. Für einige Teilnehmer war es eine Premiere. Unter fachkundiger Anleitung absolvierte jeder Teilnehmer drei Probeschüsse und fünf Wertungsschüsse.

An diesem Tag waren zahlreich die Mitarbeiter der Wolfsburger Beschäftigungs gGmbH & n@work Service GmbH zum Wettkampf angetreten. Die Stimmung unter den Teilnehmern sei sehr gut gewesen und man habe den Ehrgeiz unter den Schützinnen und Schützen gespürt. Jeder habe seine Treffsicherheit vor der Scheibe unter Beweis stellen wollen. Vorsitzender Stefan Wolters war sehr angetan. „Mit so vielen Teilnehmern, und das schon am ersten Wettkampftag, haben wir nicht gerechnet. Vielleicht schaffen wir in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord“, so Wolters.

Am Mittwoch, 2. Mai findet die zweite Runde beim Schießen für Handel, Handwerk und Gewerbe statt. Alle Firmen sind eingeladen, sich noch an dem Wettbewerb zu beteiligen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Siegerehrung findet am Mittwoch, 9. Mai, im Festzelt beim Netzwerkabend der WMG statt. Dann werden sowohl die beste Mannschaft als auch die beste Einzelschützin oder der beste Einzelschütze mit einem Pokal geehrt.