Wassersportarten auf dem Allersee testen

Wolfsburg Interesse an Segeln, Paddeln, Rudern, Angeln, Tauchen, ...? Ende Mai haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich über diese Sportarten zu informieren und vieles auch direkt auszuprobieren. Am Samstag, 26. Mai, laden die Vereine am Südufer des Allersees zu einem...