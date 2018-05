Gesprächsabend in ungezwungener Atmosphäre

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) sowie die Wirtschaftsjunioren Gifhorn/Wolfsburg luden am Mittwoch zum Netzwerkabend ins Festzelt am Schützenplatz ein. 250 Teilnehmer aus Handel, Handwerk, mittelständischen Unternehmen sowie aus der Politik nutzten die Gelegenheit zum Dialog in...