Familienlauf in Detmerode steigt am 26. Mai

Detmerode Der Termin für den 11. Detmeroder Mehrgenerationenlauf steht fest: Die Veranstaltung findet am Samstag, 26. Mai, statt. Start ist um 14 Uhr am Detmeroder Teich, teilte Detmerodes Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch mit. An diesem Tag wird das Vereinsheim von Rot-Weiß...