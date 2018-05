Diebe brechen in Grundschule ein und stehlen Geld

Wolfsburg Bei einem Einbruch in eine Grundschule im Stadtteil Wohltberg waren am zurückliegenden Wochenende unbekannte Täter offenbar gezielt auf Bargeld aus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Höhe der Beute steht noch nicht fest. Den derzeitigen Erkenntnissen nach gelangten die Täter zunächst durch eine gewaltsam aufgebrochene Eingangstür vom Schulhof aus in den Gebäudekomplex an der Danziger Straße. Neben Werkzeug aus einem Werkbereich ließen die Täter aus Büroräumen eine Geldkassette und einen kleinen Tresorwürfel mitgehen. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich, dass die Einbrecher in sämtlichen Büroräumen auf Beutesuche gingen und dazu mehrere Zwischentüren gewaltsam öffneten. Hierdurch entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder