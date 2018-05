Der Nicht-Wähler, das unbekannte Wesen

Niedrige Wahlbeteiligungen in der Stadtmitte haben die Sozialdemokraten aufgerüttelt und erschreckt. Sie gehen der Sache nun auf den Grund und wollen sich in einer Reihe von Ortsterminen ansehen, was in den Vierteln los ist, in denen sich nur noch jeder Vierte an den letzten Wahlen beteiligt hat. ...