Wolfsburg Einen silberfarbenen Elektroroller der Marke „Tante Paula“ hat ein Unbekannter am späten Freitagnachmittag aus einem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses im Suhlgarten gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Eigentümer am Freitag, 25. Mai, gegen 17.15 Uhr ungewohnte Geräusche im Keller bemerkt, wenig später nachgesehen und den Diebstahl festgestellt. Der Roller vom Typ „Ferdinand 2“ ist versicherungspflichtig und trägt das Mofakennzeichen 607CJD.

