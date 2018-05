Mohrs: Eltern sparen bis zu 170 Euro Kita-Gebühren

„Jetzt wird’s konkret mit der Beitragsfreiheit im Kindergarten. Ab August ist der Kindergartenbesuch für alle Kinder ab drei Jahren kostenfrei. Das bedeutet eine enorme finanzielle Entlastung für die Familien auch hier in Wolfsburg“, berichtet die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD) in einer Pressemitteilung. Im niedersächsischen Landtag ist die Verabschiedung der Elternbeitragsfreiheit für die nächste Plenarsitzung im Juni vorgesehen.

Um in Wolfsburg die Neuregelung direkt zum 1. August umzusetzen, berät der Jugendhilfeausschuss in seiner heutigen Sitzung die neue Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge in Wolfsburg. „Bis zu 170 Euro mehr haben Eltern monatlich für ihre Familie zur Verfügung“, wird Falko Mohrs (SPD), der Vorsitzende des Jungendhilfeausschusses, in der Mitteilung zitiert. An den Regelungen für den Kita-Besuch und die Kindertagespflege von Kindern unter drei Jahren soll sich nichts ändern.

„Wir sind froh, dass wir in Wolfsburg bereits sehr viel für die Qualität in Kitas getan haben.“ Falko Mohrs, SPD-Ratsherr

Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die Qualität der Kindergartenbetreuung betont SPD-Ratsherr Mohrs: „Wir sind froh, dass wir in Wolfsburg bereits sehr viel für die Qualität in Kitas getan haben. Dazu zählen die dritte Kraft im Krippe-Bereich und die Kinderfachberatung. Die Gelder, die wir als Ausgleich vom Land bekommen, sind für uns mehr als kostendeckend. In Wolfsburg sollen sich alle Eltern darauf verlassen können, dass die Betreuungsqualität nicht nachlässt.“

„Bildung darf kein Luxusgut sein. Darum halte ich die Beitragsfreiheit für den Kindergartenbesuch für richtig und notwendig“, kommentiert Immacolata Glosemeyer: „Wenn die Beitragsfreiheit noch mehr Väter und Mütter dazu bewegen könnte, ihren Nachwuchs in die Kita zu schicken, würde das den Kindern sicher später bei einem guten Start in die Grundschule helfen.“