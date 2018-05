70 neue Wohnungen – Beratung vertagt

Der Zündstoff während der Sitzung des Ortsrats Nordstadt am Dienstagabend entfiel: Der Tagesordnungspunkt geplanter Bau von drei mehrgeschossigen Wohnhäusern in der Nordstadt mit 70 Eigentums- und Mietwohnungen wurde nicht beraten. Gegen den vorgesehenen Verkehrsanschluss an die Straße hat die...