Weniger Arbeitslose

Wolfsburg. 3220 Menschen waren im Mai in Wolfsburg arbeitslos, das sind 134 beziehungsweise 4,0 Prozent weniger als im April und 77 weniger als vor einem Jahr. Das teilte die Agentur für Arbeit Helmstedt am Mittwoch mit. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,8 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 95 Stellen auf 1456 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 69 Arbeitsstellen mehr.