Notaufnahme ist am Limit

„Wir kommen an die Grenzen“, sagte die Chefärztin Dr. Bernadett Erdmann am Mittwoch in der Sitzung des Klinikumsausschusses. Anders als es das Klischee will, werden die meisten Patienten nicht mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht. 2017 kamen 18 300 Patienten einfach auf eigene Faust, 13 800 wurden vom Rettungsdienst eingeliefert, und knapp 5900 hatten eine Überweisung. Angesichts eines weiteren Vergleichs – 24 000...