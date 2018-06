Spiel, Sport und Spaß für den guten Zweck

Kinderkarussell, Kämpfe um das runde Leder, kühle Getränke, heißes Grillgut, Gedränge, Street Dance sowie Spielspaß nonstop: Beim 14. Hoffest des Scheiben-Doktors am Freitag in der Dieselstraße kamen die Gäste voll auf ihre Kosten. Das Hoffest ist stets am Nachmittag ein Anlaufpunkt für Familien,...