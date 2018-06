Tanzsportclub bietet Disco-Fox-Workshop an

Wolfsburg Der Tanzsportclub Concordia Wolfsburg bietet einen Disco-Fox-Workshop ab Mittwoch, 13. Juni, an. Der Kursus wendet sich an alle, die den Disco Fox lernen wollen, oder an diejenigen, die eine Auffrischung benötigen. Der Tanzlehrgang findet dreimal mittwochs von 20.15 bis 21.45 Uhr im Freizeitheim...