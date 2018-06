Hier guckt Wolfsburg die Fußball-WM

Kein Fußballfan in Wolfsburg muss die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) allein oder nur mit er Familie zu Hause auf dem Sofa erleben. Jubeln über Jogis Jungs lässt es sich auch beim Public Viewing. Viele Lokale, Kneipen und Cafés in der Stadt haben TV-Bildschirme und Leinwände aufgestellt, auch auf dem Platz vor dem Wolfsburger Rathaus wird es Live-Übertragungen einiger Spiele geben. ...