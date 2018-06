Die Italiener verändern das Stadtbild

1962Die ersten 4000 Gastarbeiter aus Italien trafen in Wolfsburg ein. Sie wohnten in Baracken auf dem heutigen Gelände der VW-Arena. Quelle: IZS Stadt Wolfsburg

Von „der Schönheit der Stille“ spricht 1963 noch der hiesige Maler Richard „Horus“ Engels. Da weiden Pferde in Alt-Wolfsburg, da sind die Hohensteine noch Kletterfelsen, da standen noch Baracken vis-à-vis der nach Plänen Professor Kollers errichteten ersten, festen Steinhäuser. Sie gehörten zu einer Fabrik für Terrazzo-Platten. Sie stand dort, wo sich heute das Scharoun-Theater an den Hang des Klieversbergs anschmiegt.

Am 5. Oktober 1973, verzögert wegen eines einjährigen Baustopps, ist das Theater mit Ibsens „Nora“ eröffnet worden. „Nun ist in Wolfsburg zu sehen, auf welche architektonischen Besonderheiten andere Städte wohl aus Angst vor der eigenen Courage verzichtet haben“, notierte der „Spiegel“.

Schon das Rathaus fand 1958 großen Nachhall in den Medien als Beispiel demokratischen Bauens. Wolfsburg war so stolz darauf, dass es fortan nicht aufhörte, nach nationaler wie internationaler Pressekritik zu lechzen – wie eine Bestätigung, sich vom Image der Barackenstadt mit Wildwest-Manieren gelöst zu haben. Das Theater hat nach seiner erfolgreichen Sanierung vor wenigen Jahren wieder Schlagzeilen gemacht. Dabei entstand es in einer tiefgreifenden Wirtschaftskrise, die den steten Aufwind des Wirtschaftswunders in einer Flaute enden ließ.

Bauen war im dritten Jahrzehnt der Stadtgeschichte das zentrale Thema: das Werk blühte auf, benötigte immer mehr Arbeitskräfte. Sie kamen aus der Landwirtschaft, waren Republik-Flüchtlinge aus der DDR oder wurden nach dem 1961 erfolgten Bau der Berliner Mauer angeworben: In Italien mit Hilfe der Missione Cattolica Italiana. Die ersten 4000 Gastarbeiter trafen 1962 ein. Einer von ihnen, Quinto Provenziani, hat ihnen mit der Statue „L’Emigrante“ (Der Einwanderer) vorm Hauptbahnhof ein Denkmal gesetzt.

Werk und Stadt, insbesondere der VW-Betriebsrat, gingen auf die neue Situation ein: unproblematisch war es dennoch nicht, weil Tausende lediggehender, junger Männer über die Porschestraße flanierten, elegant gekleidet, charmant zu Frauen und damit Misstrauen der Väter, Verdruss der deutschen Jugend auslösten. Im ebenfalls Anfang der 1960er-Jahre entstandenen, modernen Stadtteil Detmerode, später auch an der Oebisfelder Straße, fanden sie Wohnungen auch für ihre nachziehenden Familien. „A Roma c‘ è il sole. A Wolfsburg c‘ è il lavoro“ (In Rom scheint die Sonne, in Wolfsburg gibt es Arbeit) begründet Giorgio Pietrantoni, weshalb er hier geblieben ist. Mit seiner Frau Armanda, seinem Sohn Sandro und Enkelkindern.

Zehn Jahre später, da standen aufgrund der Wirtschaftskrise im letzten, neuen Stadtteil, also in den Hochhäusern Westhagens die Wohnungen leer. Zigtausende von Spätaussiedlern bezogen sie. Die neue Ostpolitik der sozialliberalen Koalition machte die Ausreise der Deutschstämmigen aus den sozialistischen Staaten Osteuropas möglich. Auch deren Integration verlief nicht reibungslos. Es gab Zwischenfälle, aber sie waren wie Theo Fichtner und Olga Degen „fest entschlossen, im Westen Fuß zu fassen, auch wenn wir manche Wörter im Lexikon nachschlagen müssen“.

Sport und Kultur halfen in der Integration, umgekehrt entwickelten sie sich durch die Italiener und Spätaussiedler mit speziellen Noten in der Volkswagenstadt. Kulturelle Bauten wie das Kulturhaus des finnischen Architekten Alvar Aalto (1963) und die kulturelle Nutzung des 1961 vom Land Niedersachsen zurückgekauften Schlosses trugen dazu wesentlich bei: Kunstverein, 1974 auch die Städtische Galerie, Kunstausstellungen von Rang, der Kunstpreis „Junge Stadt sieht junge Kunst“, nicht zuletzt die 1967 eröffnete städtische Musikschule trugen dazu bei.

Nicht zuletzt ist Hoffmann von Fallersleben 1972 Wolfsburger geworden: dank der Eingemeindung von Fallersleben, Vorsfelde und 18 Dörfern. „Es ist auch und vor allem das kulturelle Engagement einer Kommune, die Wachstum und Urbanität anregt, beschleunigt und sichert“, sagte Volkmar Köhler (1930 bis 2012), der erste Bundestagsabgeordnete Wolfsburgs.

