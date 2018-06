Prag live bittet zum Konzert ins Automuseum

Wolfsburg Freunde des traditionellen Jazz und Swing werden am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr im Automuseum in der Dieselstraße 35 auf ihre Kosten kommen. Auf Einladung von Prag live – Künstler zu Gast in Wolfsburg und in Zusammenarbeit mit dem Automuseum Volkswagen spielen The Dixieland Messengers Praha...