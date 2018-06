Mehr als Wohnungen bauen: Ex-Neuland-Chef Trogisch im Interview

Siegfried Trogisch interessiert die Stadt an sich. In farblich zurückhaltenden Fotografien abstrahiert er Venedigs Strukturen so sehr, dass sie nicht mehr eindeutig jene der Lagunenstadt sind. Der Verfall der „Serenissima“ wird so zum Symbol für die Zeitlichkeit der Städte schlechthin. Auch als Fotograf ist Trogisch Architekt, präziser Stadtentwickler, geblieben. Deshalb kam er nach Wolfsburg. Die Chance, am Aufbau einer neuen, modernen Stadt mitzuwirken, reizte ihn. Vertraut war „ich mit dieser Stadt“, sagt er „durch mein Studium in Braunschweig“. 1986 trat er in die Geschäftsführung der Neuland ein.

Unauffällig, diskret und fachkundig wirkte er bis 2004 somit an Wolfsburgs Entwicklung mit. Hier, im Vini d’Italia, „habe ich viele Gespräche geführt“, sagt er lächelnd. Mit wichtigen heute nicht mehr amtierenden Leuten, Oberbürgermeister Rolf Schnellecke, Kulturdezernent Wolfgang Guthardt, die Stadtbauräte Sigurd Trommer und Werner Krämer. Bei italienischem Wein und Delikatessen nahm das Phaeno Gestalt an, veränderten sich „Lost Places“ wie die zu Drogentreffpunkten verkommenden Gärten im Höfe-Viertel wieder in lukrative Gegenden.

„Wolfsburg bietet sehr viel faszinierende Orte, oft in unmittelbarer Nachbarschaft.“ Siegfried Trogisch war bis 2017 Geschäftsführer der Neuland.

Sein Faible für Italien erklärt Trogisch einfach: „Ein Architekt kommt nicht an der Renaissance vorbei“. Das gilt auch für seinen Kunstsinn. Ästhetik ist ihm wichtig, als Fotograf wie als Architekt. Wolfsburg biete sehr viel faszinierende Orte, oft in unmittelbarer Nachbarschaft: „Da ist die Renaissance“, erläutert er, „mit dem Schloss, dem Barockgarten und Landschaftspark und ein Sprung über den Kanal nur: die Moderne, Phaeno, DOW, Stadtwerke-Haus“.

Also doch eine schöne Stadt. Naja, Irrtümer inbegriffen. Die „Eiger-Nordwand“ sei zwar nicht realisiert worden, auch nicht die völlige Verbauung des Schillerteiches, aber die Idee der „Urbanität durch Dichte“ führte zu Fehlentwicklungen wie im Hochhaus-Stadtteil Westhagen. Das vom Volksmund „Eiger-Nordwand“ genannte Projekt sah am Porschestraße-Südkopf Läden, Büros und Rathauserweiterung gestapelt über viele Geschosse in einem Hochhaus vor. Die Pläne blieben wegen der VW-Krise 1974 im Schrank.

Das Vorhaben gehörte zu den Bestrebungen, dieser Stadt eine Mitte zu geben. Trogisch sieht in der über Jahrzehnte vernachlässigten Schaffung eines Zentrums einen wichtigen Grund für die besonderen Strukturen Wolfsburgs; einer Stadt aus vielen Städtchen. Detmerode sei exemplarisch dafür. „Das sind in sich funktionierende kleine Städte mit Markt, Kirche, Läden, Freizeitangeboten“. Wozu also ins Zentrum? Das so lange fehlte. Und es zu den Nachteilen einer Stadt im Grünen gehöre, eine „urbane City zu entwickeln“. Ein weiterer Grund sei die Erbpacht. Geschäftsleute, denen die lukrativen Grundstücke nicht gehörten, könnten mangels Kreditsicherheit nicht ausbauen.

Trogisch ist aus Überzeugung in Wolfsburg geblieben. Und engagiert sich gesellschaftlich: in der Neuland-Stiftung, im Verein Freunde der italienischen Kultur, im Kunstverein Crearte, als Autor und Fotograf.

