Fahrstühle am Bahnhof sollen saniert werden

Die Fahrstühle am Bahnhof Fallersleben sind für ihre Unzuverlässigkeit seit Jahren bekannt. Auch in diesem Sommer seien wieder Menschen in den Fahrstühlen steckengeblieben ­– bei enormer Hitze. Das teilte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist am Mittwoch im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld mit. Doch es gebe...