Boarding-Wohnen sorgt für Ärger

In Sandkamp beobachten Bürger seit einiger Zeit, dass immer mehr Neubauprojekte für Kurzzeitbewohner, sogenannte Boardingwohnungen, entstehen. In Sandkamp mit einer Einwohnerzahl von 628 sorgt diese Entwicklung für Unruhe in der Bürgerschaft, denn die Bewohner der Boardingwohnungen würden nichts zu...