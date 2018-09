Carport in Vorsfelde brennt - Fahrzeuge und Häuser beschädigt

In Vorsfelde hat am Freitagabend ein Carport gebrannt.

Vorsfelde Am späten Freitagabend hat ein Carport in Vorsfelde Feuer gefangen. Drei Fahrzeuge, die darunter standen, sind dabei zerstört worden.

In Vorsfelde in am Freitagabend ein Carport in Brand geraten. Kurz vor Mitternacht rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr in die Meinstraße aus.

Wie Polizeisprecher Thomas Figge mitteilt, befanden sich ein Wohnmobil, ein Pferdeanhänger und ein weiterer Anhänger unter dem Carport. "Die Fahrzeuge wurden bei dem Brand erheblich beschädigt."

Auch zwei angrenzende Wohnhäuser wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden belaufe sich auf eine sechsstellige Summe, so der Polizeisprecher.

Wie es zu dem Brand kam, war am Samstagvormittag noch unklar, die Polizei ermittele. Verletzt wurde nach ersten Informationen zum Glück niemand.