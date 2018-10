Europäische Klänge in der St. Ludgeri-Kirche Ehmen

Ein Konzert mit Musik zum Thema Europa findet am Samstag, 27. Oktober, um 18 Uhr in der St. Ludgeri-Kirche Ehmen statt. Das Ensemble „Mit Pauken und Trompeten“, unter der Leitung von Gheorghe Herdeanu, wird ein interessantes Programm spielen: Europäische Musik, mit einer Mischung aus deutscher, englischer, französischer und italienischer Musik aus Barock und Romantik.

Werke von Charpentier, Karras, Stanley, Albinoni, Lemmens, Guilmant, Purcell und J. S. Bach werden erklingen, heißt es in der Ankündigung. Viele Fanfaren oder ähnliche Werke werden an diesem Abend eine besondere Wirkung erzielen, so die bekannte Ouverture zum Te Deum von Marc Antoine Charpentier.