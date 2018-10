Neuer Staudamm für die Mörser Mühlenriede

. Gummistiefel waren ein Muss und Äxte ebenso. Beim Bau der achten Staustufe am Auslauf der neuen Mühlenriede legten sich acht Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mächtig ins Zeug. Unter Regie von Wilhelm Lieven und weiteren Helfern hatten sie alle Hände voll zu tun. Das Wetter spielte mit bei der letzten von vier Aktionen, die Lieven alljährlich mit dem Naturschutzbund BUND dort oder am zehn Minuten Fußmarsch entfernten Gewässererlebnisplatz anbietet.

Damit will der Mörser Kindern die Natur nahe bringen. Spiel und Spaß kommen dabei nie zu kurz. So fand dieses Mal auf dem Weg vom Treffpunkt zum Einsatzort ein spannendes Gummistiefelrennen statt, das der elfjährige Connor klar für sich entschied. Auch sein Kumpel Dennis hatte bei Connors Spurt keine Chance. „Das macht nichts“, meinte der zehnjährige Ehmener großzügig. „Ohne mich hätte er die Aktion verpasst.“

Die Jungs hätten tatsächlich einiges verpasst. Etwa, wie Lieven per Hand zwei tote Schwarzeschen fällte, die später von den erwachsenen Begleitern in 80-Zentimeter-Enden zerlegt und mit Hilfe der Kinder an einer Seite angespitzt wurden. In den letzten Arbeitsschritten wurden die Hölzer mit der Spitze nach unten tief ins Flussbett geschlagen und zur Stabilisierung verdrahtet.

Sinn und Zweck des Ganzen war, die Fließgeschwindigkeit zu erhöhen, um die Mühlenriede „lebendiger“ zu machen. „Damit Amphibien auch entgegen der Fließrichtung wandern können, bleibt in der Mitte ein Durchlass“, erklärte Lieven, der den Kindern anhand einer Zeichnung zeigte, wie ihr Bauwerk am Ende aussehen wird. Mit der Aktion verabschiedete sich Lieven in die Winterpause. „Ende Februar geht die Saison mit dem Scheiteln der Kopfweiden wieder los.“