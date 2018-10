Quintett nimmt Zuhörer auf musikalische Europareise mit

Ehmen Das Ensemble „Mit Pauken und Trompeten“ spielte in der Ludgeri-Kirche in Ehmen. Auf dem Programm stand Musik vom Barock bis in die Moderne.

. Die Abend(gebets)glocken von St. Ludgeri in Ehmen blieben am Samstagabend um 18 Uhr stumm. Siegfried Kassel läutete sie nicht, denn in der Kirche erklangen zu diesem Zeitpunkt Orgel und Blasinstrumente. Das Ensemble „Mit Pauken und Trompeten“ präsentierte Musik vom Barock bis zur Moderne. Die zeitliche Spannbreite der Komponisten reichte von Englands König Heinrich VI. (1491-1547) über Johann Sebastian Bach (1685-1750) hin zum 1945 geboren Briten Nigel Ogden.

Andrea Gailus, die Vorsitzende des Ludgeri-Kirchenvorstands, die das Konzert organisiert hatte, kündigte an, dass auch in Zukunft den Kulturinteressierten musikalische Veranstaltungen in diesem sakralen Raum angeboten werden. Den Kontakt zu dem Ensemble um seinen Leiter Gheorghe Herdeanu, er ist im beruflichen Leben Chef der Kreismusikschule Helmstedt, hatte vor einigen Jahren der damalige Ehmer Pastor Hartmut Keitel geknüpft.

Vor dem Auftritt hatte Herdeanu gesagt: „Wir beginnen mit einer Melodie, die fast jeder kennt.“ Es war die „Ouverture zum Te Deum“ von Marc Antoine Charpentier (1643-1704). Fernsehzuschauer assoziieren damit auf den ersten Ton die Eurovisionsübertragungen. Und eine kleine musikalische Europareise, das war dieses „Mit Pauken und Trompeten“-Konzert. Wobei neben der Pauke und den Bläsern zusätzlich die Orgel das rhythmisch-melodiöse Geschehen bestimmte.

Das Ensemble setzte sich, neben den Trompetern Gheorghe Herdeanu und dessen Sohn Benjamin, aus Mario Kanitz (Trompete und Flügelhorn), dem Paukisten Lukas Michaely und dem Organisten Hans-Peter Karras zusammen. Ein eingespieltes, gut aufeinander abgestimmtes Quintett, das eine an Facetten reiche Atmosphäre ins Kirchenschiff brachte. Die Gruppe selbst agierte von der Empore aus.

Das Repertoire bestand aus Kompositionen mit Anklängen von Spiritualität, aus Werken in getragenem, leicht melancholischem Moll und, so bezeichnete das Gheorghe Herdeanu, aus „leichter Kost.“ Womit der Musiker auf das lebendige, leicht und temporär verspielt klingende „Scherzo for a white rabbit“ des Briten Nigel Ogden (geb. 1945) abhob. Ein Stück des Komponisten Henry Purcell (1659-1695) durfte bei einem solchen Konzert nicht fehlen, hier stand „Sound the trumpets“ auf dem Programm.

Einen interessanten Akzent setzte das Ensemble bei der Präsentation von „Concerto a Cinque in Da maggiore“ des Italieners Tomaso Albinoni (1671-1751). Der hatte sein Werk für zwei Oboen und Streicher geschrieben. „Mit Pauken und Trompeten“ spielte es im Arrangement für Orgel und zwei Flügelhörner in akustisch moderater Form.

Siegfried Kassel trat an diesem Abend – trotz fehlenden Glockengeläuts – noch in Aktion. Er stellte nach der Musikveranstaltung die Turmuhr auf Winterzeit.