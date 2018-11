Dynamischste Städte Deutschlands – Wolfsburg auf Platz fünf

Wolfsburg. In der Studie steigt Wolfsburg auch bei der Wirtschaftskraft in die Top fünf auf. Braunschweig hängt Hannover bei der Wirtschaftskraft ab.

Wolfsburg gehört einer Studie zufolge zu den fünf dynamischsten Städten in Deutschland. Auch bei der Wirtschaftskraft steigt die Autostadt in die Top fünf auf, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Städteranking der „Wirtschaftswoche“ und des Internet-Portals Immobilienscout24 hervorgeht.

Die Volkswagen-Stadt ist demnach der Aufsteiger, wenn es um möglichen Wandel geht. Ganze elf Plätze kletterte die Stadt im Vergleich zum Vorjahr.

Der Süden liegt vorne

Sieger in puncto Wirtschaftskraft ist das sechste Jahr in Folge München, gefolgt wie schon 2017 von Ingolstadt und Stuttgart. Bei der Dynamik verdrängte die bayerische Landeshauptstadt Ingolstadt vom ersten Platz. Auf Rang zwei schob sich Berlin.

Zukunftsranking Platz fünf

Im Zukunftsranking, das die Kompetenz in der sogenannten Industrie 4.0 und das Potenzial misst, landet Wolfsburg unverändert auf Platz 5 der 71 größeren kreisfreien Städte. Die Region Hannover landet bei der Wirtschaftskraft auf Platz 31 direkt hinter Braunschweig. Im Dynamikranking verliert die Landeshaupt sieben Plätze und liegt auf Rang 39.

Hannover baut ab

Auch beim Zukunftspotenzial geht es für Hannover etwas runter auf Rang 47. Für die jährliche Untersuchung vergleicht die Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft die aktuelle Wirtschaftskraft, Veränderungsraten bestimmter Indikatoren sowie Zukunftsperspektiven aller kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Analysiert wurden Faktoren wie Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien, Forschungsstärke und Lebensqualität.