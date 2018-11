Ü 50 wird es spannend, heißt es im Kulturverein

Unter dem Titel „Ü 50 – ab sechzig wird es spannend“ gab Marianne Orsini-Parakenings ihre Visitenkarte beim Kulturverein Zugabe ab. Die Entertainerin sprach ihrem Publikum aus dem Herzen, denn sie sprach die kleinen Veränderungen am Leben an, an denen man merke, dass die Jugend sich nun wohl endgültig verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Ob es die Härchen in der Achselhöhle sind, die man nun munter wieder sprießen lässt, oder das Stück Torte, das man einfach nur genießt, ohne auf seine Linie zu achten – die Zuhörer hatten ihren Spaß, auch die männlichen.

Punkten konnte auch die mit angereiste Kabarettistin Gabriela Tellmann, die in einem tollen Auftritt als niederländische Sexualberaterin die Zuhörer so richtig aus der Reserve lockte. In improvisierten Interviews verstrickte sie das Publikum in kurze Gespräche, was in ihren diskreten Andeutungen zur Gaudi aller führte, ohne jemanden bloßzustellen.

Kulturvereinsvorsitzender Horst Gülde brachte es auf den Punkt: „Wenn sich jeder wiederentdeckt in den Texte, ist der Abend meistens ein Erfolg.“ Und: „Es ist schon erholsam, wenn abgeklärte Damen aus ihrem Leben berichten.“

Das Bühnenprogramm des Kulturvereins wird am 7. Dezember fortgeführt mit einem Auftritt von „Frau Sonntag und ihrem ständigen Begleiter“, einer witzigen Musikrevue mit spitzen Texten über das Eheleben. Die beiden Schauspieler Anja Sonntag und Stefan Gocht sind auch privat verheiratet, wie der Kulturverein in der Ankündigung mitteilt.