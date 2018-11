Fusion Wolfsburg mit Helmstedt – Mohrs wartet Auftrag ab

. Der Helmstedter Landrat Gerhard Radek sieht derzeit keinen Bedarf, mit Wolfsburgs OB Klaus Mohrs Gespräche über eine Fusion beider Kommunen zu führen (wir berichteten exklusiv). Mohrs will sich davon nicht abschrecken lassen. „Ziel muss es sein, das politsche Gewicht unseres Raumes gegenüber dem Land zu stärken“, erklärte er gestern in der Ratssitzung. Die PUG hatte eine Anfrage an die Verwaltung zum Stand der Fusion gestellt. In...