Wolfsburg: „Das Herz der Stiftung sind Ehrenamtliche“

Am Mittwochabend hatte die Bürgerstiftung Wolfsburg wieder ihre knapp 160 Ehrenamtlichen zu einer Dankesveranstaltung in das Phaeno eingeladen. „All unsere tollen Projekte wie das Lesenetzwerk, der Planetenweg und das Projekt ,Sport für Kinder‘ wären ohne Ihren Einsatz nicht möglich“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Udo-Willi Kögler.

„Die Ehrenamtlichen sind das Herz dieser Stiftung! Wir sind stolz, in diesem Jahr knapp 100.000 Euro für die Förderung von Projekten im Stadtgebiet spenden zu können“, ergänzte Kögler, wie die Bürgerstiftung Wolfsburg mitteilt. „Die Stiftung ist immer weiter gewachsen; das ist zu einem Großteil auch den zahlreichen Ehrenamtlichen zu verdanken.“

Der größte Teil der Anwesenden ist als Leselernhelfer oder Lesepate aktiv. Passend zu diesem Thema stand auch in diesem Jahr wieder eine Lesung im Mittelpunkt des Abends. Der Intendant des Theaters, Rainer Steinkamp, las aus dem Buch „Raumpatrouille“ von Matthias Brandt vor, in dem der Autor seine Kindheit als Sohn Willy Brandts detailgetreu und mit viel Nostalgie darstellt. Es folgte zudem eine Kurzgeschichte zur nahenden Weihnachtszeit. Umrahmt wurde der Abend von musikalischen Beiträgen der Harfenschülerin Charlotte Wagner, die die Zuhörer in den Bann zog.