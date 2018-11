Von Lisas Suche nach den verwunschenen Brüdern

Kein Weihnachtsmarkt ohne das Märchenspiel im Haus des Weihnachtsmannes. Was die kleinen Besucher in diesem Jahr dort erwartet, durften die Kinder der Igel-Gruppe der DRK-Kita Mörse am Montag als Premierenpublikum des Mitmachmärchens im Kunstatelier Sterz hautnah erleben. Alle Jahre wieder ist das...