LSW hält Strompreise der LSW-Sonderprodukte stabil

Gute Nachrichten für alle LSW-Kunden: Die LSW Energie GmbH & Co. KG (LSW) hält ihre Strompreise der LSW-Sonderprodukte (zum Beispiel LSW Individualstrom oder LSW Wärmestrom) auch im kommenden Jahr stabil. Der Steuer- und Abgabenblock bleibe in Summe auf einem sehr hohen Niveau, sein Anteil am Strompreis liegt bei rund 56 Prozent, wie die LSW mitteilt.

Während die Umlage zur Förderung Erneuerbarer Energien 2019 (EEG-Umlage) um 0,387 Cent pro Kilowattstunde (kWh) sinkt, steigt die sogenannte Offshore-Netzumlage um 0,379 Cent/kWh. Die weiteren Umlagen bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau. Gesunkene Netznutzungsentgelte wirken positiv den gestiegenen Beschaffungskosten entgegen, heißt es in der Mitteilung. Energieversorger müssen seit geraumer Zeit deutlich mehr für den Einkauf von Strom an den Energiebörsen bezahlen. „Die Handelspreise für den Strom sind in den letzten zwei Jahren um durchschnittlich mehr als die Hälfte gestiegen“, erläutert Jürgen Hüller, Geschäftsführer der LSW Energie. „Durch eine effiziente Beschaffungspolitik ist es uns dennoch gelungen, die Endverbraucherpreise alles in allem konstant zu halten“, so Hüller. Die Preise für die Grundversorgung (LSW Kompaktstrom) werden erst zum Jahreswechsel ermittelt. Bei Fragen zu Produkten steht die LSW in den Kundenzentren oder unter (0 53 61) 1 89 36 00 zur Verfügung.