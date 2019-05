Startsignal für schnelles Internet in Almke

Während Techniker an der Elmstraße an Schaltkästen mit Glasfaser-Arbeiten beschäftigt waren, erfolgte am Rastplatz an der Tankstelle am Dienstagmorgen der symbolische Knopfdruck als Startsignal: Ganz im Südosten der Stadt können die Bürger nun schnelles Internet per Glasfaser-Anschluss nutzen....