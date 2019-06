Warum neue Kita in Ehmen alternativlos ist

In der unmittelbaren Nachbarschaft sehr umstritten sind die Pläne zur Erweiterung der DRK-Kindertagesstätte am Siebsberg in Ehmen. Daher ging die Verwaltung am Donnerstagabend im Ortsrat in der Grundschule in Mörse noch einmal ausführlich auf die Bedenken der Anwohner ein. Zwar hatten auch die...