Vorsfelder Feuerwehr rettet mit Drehleiter Taube vom Dach

In einem Schneefanggitter steckte die Taube am Samstag fest.

Vorsfelde. Das Tier steckte in einem Schneefanggitter fest. Nach dem Schreck lassen die Einsatzkräfte den Vogel im Drömling frei.

Tierischer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr der Eberstadt: Am Pfingstsamstag gab es um 10.20 Uhr Alarm für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte: Eine Taube sollte auf einem Dach in der Lange Straße festsitzen, wie Pressesprecher Volkmar Weichert berichtete.

Unter Leitung des stellvertretenden Zugführers Patrick Grieß fuhren vier Feuerwehrleute in die Vorsfelder Innenstadt, wo sich die Meldung bestätigte: Eine Taube steckte hoch über der Straße in einem Schneefanggitter fest. Die Lange Straße wurde kurzzeitig voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte das Drehleiterfahrzeug in Stellung bringen konnten.

Die Retter befreiten das Tier aus seiner misslichen Lage und ließen es danach im Drömling frei. Nach etwa 30 Minuten war der tierische Einsatz nach Angaben von Weichert erfolgreich beendet. cc