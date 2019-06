Hühnerstall am Waldrand von Hehlingen brennt total ab

Das ging ja nochmal gut: Ein vermeintlicher Waldbrand hat sich glücklicherweise nur als Feuer in einem Hühnerstall entpuppt. Die Hütte am Waldrand von Hehlingen brannte am Montagnachmittag zwar komplett nieder, doch offenbar konnten sich alle Tiere retten. Für die Einsatzkräfte war gegen 16.10 Uhr...